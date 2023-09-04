ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицаи преследваха мъж с тротинетка в Приморско, ...

Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/15385721 www.24chasa.bg

Дядо Николай прие посланика на САЩ в Митрополитския дом в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1452
Митрополит Николай подари на Кенет Мертен художествен фотоалбум за България и икона на Света Богородица. Снимка: Пловдивска света митрополия

Пловдивският митрополит Николай прие посланика на Съединените американски щати в България Кенет Мертен. Официалното посещение се състоя в приемния салон на Митрополитския дом.

Заедно с Владиката госта посрещнаха Викарните епископи Арсений Знеполски и Висарион Смолянски, архимандрит Максим, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев - протосингел при Пловдивска митрополия.

Митрополит Николай благопожела на Мертен успешна мисия по време на мандата му и поднесе за молитвен спомен и благословение художествен фотоалбум за България и икона на Света Богородица.

Митрополит Николай подари на Кенет Мертен художествен фотоалбум за България и икона на Света Богородица. Снимка: Пловдивска света митрополия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини