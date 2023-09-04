Дядо Николай прие посланика на САЩ в Митрополитския дом в Пловдив

Пловдивският митрополит Николай прие посланика на Съединените американски щати в България Кенет Мертен. Официалното посещение се състоя в приемния салон на Митрополитския дом.

Заедно с Владиката госта посрещнаха Викарните епископи Арсений Знеполски и Висарион Смолянски, архимандрит Максим, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев - протосингел при Пловдивска митрополия.

Митрополит Николай благопожела на Мертен успешна мисия по време на мандата му и поднесе за молитвен спомен и благословение художествен фотоалбум за България и икона на Света Богородица.