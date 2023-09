Силвия Петкова бедства в Синеморец, отмени представление

Актрисата Силвия Петкова също е сред бедстващите на морето. Тя се намира в Синеморец и е блокирана заради бедственото положение, което кметът на община Царево Георги Лапчев обяви вследствие на наводненията и интензивните валежи.

"В момента е утихнало, но гледам в един сайт за прогнозата за времето, че идва още по-зловещо нещо от морето. Пътищата са затворени. Всичко, което знам, пише във фейсбук страницата на община "Царево". Нямам ток. Тук в Синеморец не е такова положението, каквото виждам в Царево, Ахтопол и Арапя. Пък и все пак се намирам на по-високо. Само чух, че плажът Бутамята е изринат и изобщо не съществува, но това са само слухове", разказа пред "24 часа" актрисата.

Тя се опитала да излезе от Синеморец, но обърнала още на първия км, заящото задръстването започвало от моста на река Велека. Силвия Петкова снима как не спира да вали в Синеморец Снимка: Инстаграм

"Тук наистина 20-и час не е спирало да вали. Всичко е под вода и все пак при мен е малко по-добре отколкото това, което видях, че се случва в Царево и Ахтопол", написа Силвия Петкова малко по-рано в инстаграм профила си.

Именно заради това, че е блокирана, представлението "Съседите отгоре", което трябваше да играе тази вечер в Пловдив, е отменено. "Съжалявам да го кажа, но заради мен и това положение представлението в Пловдив на "Съседите отгоре" тази вечер няма да се състои. В момента се опитваме да намерим нова дата", каза още тя в социалните мрежи.