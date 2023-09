Европарламентът одобри Илиана Иванова за еврокомисар

С 522 гласа Европейският парламент одобри за еврокомисар Илиана Иванова. Тя поема поста на еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Thanks for your trust!



I am grateful to the Honourable members of the @Europarl_EN for their positive vote on my appointment at today’s plenary!

#innovation #research #culture #education #sport #youth pic.twitter.com/jmf0GOuX1D — Iliana Ivanova (@Ili_Ivanova) September 12, 2023

До избирането ѝ се стигна, след като миналата седмица комисиите дадоха зелена светлина за кандидатурата ѝ, а гласуването днес, което е последната стъпка от процедурата, бе само формалност, предаде NOVA.