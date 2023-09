Кметът на Несебър откри престижен международен курс по византийска епиграфика

Кметът на Община Несебър Николай Димитров даде старт на Международен курс по византийска епиграфика с учени от БАН, Оксфорд, Австрийската академия на науките, Университет „Алдо Моро“ и Атинския университет.

На участници във форума, който се откри в сградата на Старото кметство, градоначалникът пожела ползотворна работа и обмяна на добри практики, удовлетворение от съвместните дейности, постигнатите резултати и успех. Той изрази увереност, че младите учени ще запазят скъпи спомени и топли чувства от престоя си в хилядолетния град.

Обръщение към участниците отправиха също директорът на Музей „Старинен Несебър“ Тодор Марваков, който сподели, че за културната институция е удоволствие и голяма чест да приеме събитие от такъв висок ранг и заяви готовност да помага и сътрудничи на участниците във всеки един момент.

Иван Илчев, ръководител на Центъра за върхови постижения (ЦВП) „Наследство БГ“, организатор на проявата, проф. д.н. Емануел Мутафов от БАН и Златин Чаушев, началник-отдел „Несебър – Световно наследство“, също отправиха приветствия към участиците.

Подобен обучителен курс, изцяло ориентиран към млади хора, към тяхното бъдещо професионално ориентиране, се прави за първи път. Той се провежда не в учебните зали, а на място – т.е. участниците са в непосредствен контакт с паметниците. Младите учени, които са от Великобритания, Италия, Австрия, Япония, Гърция, Турция, Сърбия и България, ще се опитат да разчетат все още непубликувани или надписи със спорно четене.

Курсът е за напреднали докторанти и млади учени по византийска епиграфика in situ (Advanced Summer Course ‘Byzantine Epigraphy in Situ’/ BEinSitu). Лектори са известни специалисти по византийска и късносредновековна гръцка епиграфика като д-р Ида Тот от Университета в Оксфорд, Великобритания, д-р Андреас Роби от Австрийската академия на науките, проф. Антонио Енрико Феле от Университета „Алдо Моро“ в Бари, Италия, доц. д-р Георгиос Палис от Атинския университет, Гърция и проф. д.н. Емануел Мутафов от БАН.

Проявата се организира от Центъра за върхови постижения (ЦВП) „Наследство БГ“ със съдействието на Община Несебър и Музей „Старинен Несебър“.