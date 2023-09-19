20-годишен удари с мотика опонента си при сбиване в Куртово Конаре

Участник в междусъседска свада е в болница, а нападателят му бил задържан с полицейска заповед. Сигналът за сбиването между двама жители на село Куртово Конаре е получен към 14 ч. в неделя в РУ-Стамболийски. На адреса униформените установили, че 34-годишен мъж бил ударен с мотика по главата от 20-годишния си опонент, който веднага след това избягал и се укрил. Пострадалият е оставен под лекарско наблюдение в отделение по неврохирургия. Извършителят е издирен още същия ден и отведен в полицейския арест. Срещу него е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда.