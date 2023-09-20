Пожар избухна край Института по овощарство в Пловдив, 10 огнеборци го потушиха

Пожар избухна преди два часа край Института по овощарство в Пловдив. Пламнали за сухи треви и храсти на площ около 200 декара. На мястото на инцидента са изпратени 10 огнеборци с четири автомобила, които са успели да го потушат, уточниха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Няма пострадали хора, материалните щети не са големи. Няколко огнеборци ще останат на място, за да извършат оглед.