Вижте кандидатите за кметове в общините на област Търговище

Община Антоново
Васил Богословов - ГЕРБ
Хайредин Мехмедов - ДПС
Диян Рафаилов - БСП за България
Ердоан Ахмедов - МК СДС /НДПС/
Община Омуртаг
Мустафа Ахмедов - ГЕРБ
Алкан Хабил - ДПС
Елица Христова-Анастасова - ПП-ДБ
Ангел Илиев - Възраждане
Павлинка Тасева - БСП за България
Община Опака
Андрей Цонев - ГЕРБ
Георги Буюклиев - Възраждане
Гюнер Ашимов - ДПС
Община Попово
Юлиян Димов - Възраждане
Людмил Веселинов - коалиция "Граждани за Общината"
Костадин Димитров - ПП "Ред, законност, справедливост"
Ивайло Венков - независим