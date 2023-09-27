ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десподов с половин час игра при победа на ПАОК

Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/15652429 www.24chasa.bg

Вижте кандидатите за кметове в общините на област Търговище

Ваньо Стоилов

[email protected]

2340
Историческият музей в Попово Снимка: Архив

Община Антоново

Васил Богословов - ГЕРБ

Хайредин Мехмедов - ДПС

Диян Рафаилов - БСП за България

Ердоан Ахмедов - МК СДС /НДПС/

Община Омуртаг

Мустафа Ахмедов - ГЕРБ

Алкан Хабил - ДПС

Елица Христова-Анастасова - ПП-ДБ

Ангел Илиев - Възраждане

Павлинка Тасева - БСП за България

Община Опака

Андрей Цонев - ГЕРБ

Георги Буюклиев - Възраждане

Гюнер Ашимов - ДПС

Община Попово

Юлиян Димов - Възраждане

Людмил Веселинов - коалиция "Граждани за Общината"

Костадин Димитров - ПП "Ред, законност, справедливост"

Ивайло Венков - независим

Историческият музей в Попово Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

168 Часа

Водещи новини