Ограничават движението край стадион "Локомотив" в Пловдив за 6 часа заради мача с ЦСКА

Заради футболния мач между отборите на "Локомотив" (Пд) и ЦСКА на 2 октомври ще бъде спряно движението на пътни превозни средства по ул. "Лев Толстой" – от кръстовището с бул. "Санкт Петербург" до кръговото с ул. "Проф. Цветан Лазаров", по ул. "Проф. Цветан Лазаров" и ул. "Димитър Ризов" – до бул. "Освобождение". Ограниченията ще бъдат в сила за времето от 18 часа до полунощ, съобщиха от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта".

Маршрутът на автобусни линии №9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия № 9 (завод „Юрий Гагарин“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. „Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия № 10 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, обръщалото – №1011.

В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия № 21 (ТК „Марица“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия № 25 (АПК „Тракия“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой на обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия № 29 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия № 66 (кв. „Прослав“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия № 99 (ПУ „Паисий Хилендарски“ – ЖР „Тракия“): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, обръщалото – спирка №1011.

В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.