"Природа фест" с размяна на дрехи, игри и концерт в Южния парк

Децата ще рисуват, ще играят и ще гледат снимки от фотокапани, а големите могат да участват в дебат за зелените закони

"Природа фест" в Южен парк-2 до Топлоцентрала ще се проведе през целия ден в събота, 30 септември.

Наблюдение на птици в парка, макети на диви животни, мини модел на Драгоманското блато, игри, рисуване и много други инициативи, свързани с природата, а накрая - концерт на No More Many More. Инициативата е на природозащитни организации с помощта на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Във фоайето на Топлоцентрала започва инициативата "Here we swap again: Есенна миграция на дрехи" за свободна размяна на дрехи и книги. Целта е да се повдигне темите за бързата мода, сериозните проблеми за здравето на хората и замърсяването на водите, почвите и въздуха от свръхпроизводството на текстил за модната индустрия, както и да даде алтернатива на консуматорството - свободната размяна, поправянето на дрехи, а когато нито от двете не е възможно, рециклирането на тъканите. Ще има работилница за садене на растения, и турнир по бордови игри с наставленията на опитни инструктори.

Илюстраторът Деница Пенева ще помага на любителите художници за рисуването на природата, а в 16 ч започва дебат с граждани, експерти и политици по зелените закони на България.

Ето цялата програма на фестивала:

10:00 - 11:30 Тур за наблюдение на птици из парка. Сборен пункт - терасата на Топлоцентрала. Вторият тур започва в 11:30, а третият в 13:00.

10:00 - 14:00 Лабораторна инсталация и беседа за влажните зони с фокус Драгоманско блато. Място - поляна до Топлоцентрала.

11:00 - 12:30 Играем Барабар и Тера Футура в кафето на Топлоцентрала. Старт на втория турнир в 13:00

11:00 - 12:30 Улови диво животно - как работят фотокапаните и защо са важни за работата ни

12:00 - 17:00 Here we swap again: Есенна миграция на дрехи. Свободна размяна на дрехи във фоайето на Топлоцентрала

13:00 - 14:00 работилница за Цветни бомби - работа с пръст и семена

14:00 - 17:00 Направи си оригами вековно дърво

14:00 - 18:00 Детски игри "Запознай се с дивите актьори на Източни Родопи"

14:00 - 18:00 Работилница за направа на хотел за опрашители

14:30 - 15:50 Ателие по рисуване в ботанически или научно-популярен стил с Деница Пенева. Място - кафето на Топлоцентрала.

15:00 - 16:00 Солено ателие - направа на сол с подправки

15:00 - 17:00 За мечките и хората

15:30 - 17:30 Познавателен тур "Как да изследваме и опазваме вековните дървета и какви тайни крият". Пътешествие в света на "Славейковите дъбове" и Дъба на Безеншек в Лозенец

16:00 - 17:00 "Кой е зеленият дневен ред на гражданите" - открит дебат между граждани, експерти и политически фигури

18:30 Годишни награди за опазване на биоразнообразието и климата с номинации в 5 категории - кампания, локална инициатива, отговорен бизнес, журналистически материал и активист за природата