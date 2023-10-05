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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/15742928 www.24chasa.bg

Васил Михайлов на разпит в София, обвиняват го за побой над бившата му приятелка

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Васил Михайлов

Предявяват обвинение на прокурорския син от Перник. Васил Михайлов е бил призован да се яви в Четвърто районно полицейско управление в София днес в 10 часа, като в крайна сметка пристигна няколко часа по-късно.

На влизане в районното Михайлов заяви, че го викат на разпит. Обвинението срещу него е за четири закани с убийство и побой над бившата му приятелка Боряна Рангелова, предаде bTV.

Момичето разказа, че е билo пребиванo многократно от прокурорския син. След като бъде предявено обвинение на Михайлов, се очаква той да бъде разпитан от разследващите в полицейското управление.

Васил Михайлов

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