Кола блъсна 11-годишно момиче в центъра на Смолян

11-годишно момиче, пресичащо внезапно и неправилно пътното платно, е било блъснато от лек автомобил в Смолян. При инцидента детето е получило множество наранявания, без опасност за живота, съобщи полицията.

Транспортирано е за лечение в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. Произшествието е станало на централния булевард "България" в близост до автобусна спирка. Детето решило да пресича през металната ограда, която е между двете ленти за движение.

Автомобилът, сгазил пресичащото момиче, е бил управляван от 62-годишна смолянчанка. По случая е образувано досъдебно производство.