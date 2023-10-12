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Кола блъсна 11-годишно момиче в центъра на Смолян

Валентин Хаджиев

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11-годишното момиче е получило множество наранявания при инцидента и е транспортирано за лечение в УМБАЛ "Св. Георги " в Пловдив. Снимка: Архив

11-годишно момиче, пресичащо внезапно и неправилно пътното платно, е било блъснато от лек автомобил в Смолян. При инцидента детето е получило множество наранявания, без опасност за живота, съобщи полицията.

Транспортирано е за лечение в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. Произшествието е станало на централния булевард "България" в близост до автобусна спирка. Детето решило да пресича през металната ограда, която е между двете ленти за движение.

Автомобилът, сгазил пресичащото момиче, е бил управляван от 62-годишна смолянчанка. По случая е образувано досъдебно производство.

11-годишното момиче е получило множество наранявания при инцидента и е транспортирано за лечение в УМБАЛ "Св. Георги " в Пловдив. Снимка: Архив

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