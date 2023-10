Всички кандидати за кметове в област Благоевград, издигнати от ГЕРБ се събраха в зала "Скаптопара" в Благоевград. Това бе едно от най-мащабните предизборни мероприятия на партията. В областния град формацията подкрепя кандидатурата на Илко Стоянов за кмет, който също се включи в събитието. ГЕРБ обаче има пълна листа с кандидати за общински съветници.

"Събраха ни 2 основни неща - отговорността, която Борисов е доказал, че може да носи и тази отговорност, която поех преди 2 г. за този град. В тези време не само, че не ми се помагаше, ами се пречеше, без оглед на това какво ще се случи с жителите. Искаха само властта на всяка цена. 2 форми: младите комунисти и старите комунисти - едните брандирани като ПП, другите класически - БСП и независими", заяви кандидатът за кмет на Благоевград Илко Стоянов. По време на кметуването си единствено към Бойко Борисов е можел да се обърне за подкрепа, дори и само морална. И изрази надежда първо с местната власт, а после и с другата "да продължим този курс, който сме поели и да дадем бъдеще на децата си".