Всеки момент ще дойде Бойко Борисов в дома на културата "Борис Христов" в Пловдив за среща с актива. Всички кандидати за кметове и съветници са на линия. Активът е строен, създадена е стриктна организация. На влизане в залата те питат: От кой район сте?

Областната организация е на балкона, от от града – долу.

Сред присъстващите са бившите депутати Менда Стоянова и Спас Гърневски.

Борисов ще бъде посрещнат с песента We will rock you.

Очаквайте подробности! На влизане в залата Борисов прегърна депутата Радомир Чолаков, който днес е рожденик.