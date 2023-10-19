17-годишен пиян и без книжка спипан зад волана във Велинград

17-годишен тийнеджър от Велинград е бил спипан да шофира без книжка и след употреба на алкохол. Органите на реда в курортния град правили рутинна проверка тази нощ и спрели лек автомобил „Пежо“. Зад волана на френското возило бил неправоспособен 17-годишен тийнейджър от Велинград. Последвал тест с дрегер, при който уредът отчел 1.26 промила концентрация на алкохол. Непълнолетният е задържан, а спрямо него се води бързо производство.