ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радио Китай: КМГ постигна забележителни постижения...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/15900863 www.24chasa.bg

17-годишен пиян и без книжка спипан зад волана във Велинград

Диана Милчева

[email protected]

1284

17-годишен тийнеджър от Велинград е бил спипан да шофира без книжка и след употреба на алкохол. Органите на реда в курортния град правили рутинна проверка тази нощ и спрели лек автомобил „Пежо“. Зад волана на френското возило бил неправоспособен 17-годишен тийнейджър от Велинград. Последвал тест с дрегер, при който уредът отчел 1.26 промила концентрация на алкохол. Непълнолетният е задържан, а спрямо него се води бързо производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

168 Часа

Водещи новини