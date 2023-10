Целият парламентарен контрол е на ГЕРБ и ДПС. Ние имаме 12 комисии, най-важните, заяви той

Изпълнението на ремонта на едно от училищата в Перник провериха досегашният градоначалник Станислав Владимиров, който е кандидат за нов мандат като кмет, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Бившият премиер остана доволен от басейна и LED осветлението. Училището има чисто нов корпус. 2 г . проектиране, съгласуване, проверки, обясни кметът. "Всичко това може би не е правилно", пошегува се Борисов. Припомняйки, че баба му е от Трънско, той подметна на Владимиров, че ще си намери "работа ману (дефекти) да има". Борисов и Владимиров инспектираха ремонта на новия корпус на едно от училищата в Перник

В Перник ГЕРБ не издигна свой кандидат, а застана зад настоящия кмет Станислав Владимиров. Той е номинация на "Движение за просперитет на Перник". В останалите три общини - Радомир, Земен и Трън хората на Бойко Борисов имат не само листи за общински съветници, а и кандидати за кметове - Пламен Алексиев, Михаил Златанов и Цветислава Цветкова, която тръгва към трети мандат и др.

11 млн. е излязло всичко - новата сграда, плюс ремонт и саниране на старата, отчете проекта Владимиров. "За смяна си е кметът. В България, който може, го сменят, за да дойдат да го учат", пошегува се с него Борисов. Твоите партийци трябва да дойдат да ти намерят кусур, продължи със закачките към кмета - Владимиров бе кандидат на БСП на предните избори, но от няколко месеца не е член на партията заради разногласия с ръководството й. Борисов посочи, че е казал на актива, че Владимиров "няма да си измени на партията и вярата", но пък работел за хората. "БСП винаги ще си ми е в сърцето, ръководството няма да коментирам", заяви Станислав Владимиров.

Кметът разказа, че го критикуват, защо е разкопал и не е изчакал да минат изборите. То есента е най-хубаво време за ремонта, заяви Владимиров. Борисов напомни, че няма кой да работи август по жегите.

След инспекцията Борисов отбеляза, че е доволен от салона в училището. "Заедно направихме и водопроводи, и кръгови, и на Струма бреговете, училища, мога с часове да изброявам. Затова малко партийците прискърцаха, но местната власт трябва да си избере най-добрия кмет. 4 г. хората се уповават на него", обясни той защо стои зад Владимиров. И отбеляза, че могат да се направят още неща, особено със силната листа за общински съветници на ГЕРБ.

"Над 100 млн. за водопроводен канал и пътища, заедно с кмета го направихме, доволен съм и съм оптимист за Перник", подчерта той като призова за подкрепа и на кметовете на партията в другите общини.

"Източиха ни водата точно преди изборите и с кмета на Перник, с няколко от моите министри направихме чудеса, докарахме вода от Рил, довеждащ водопровод за седмици, "Софийска вода" помогна - разреши трасе. Пречиствателни станции, едно-две-три кръгови, изгорял театър, булеварди, улици", заизрежда той добрата работа с кмета Владимиров. "Не ми държеше сърце да изправя срещу кмета наш кандидат. Не, че нямаме подходящи. Затова на тези избори помолих организацията, въпреки съпротивата, да го подкрепим. Той се грижи добре за перничани, така добре както се грижехме и ние. Аз съм виновен, не организацията, че се наложих да го направим То е доброто за перничани", заяви Борисов. И отбеляза, че кандидатът за кмет е "червен", от стар род, но точно неговата партия е пускала сигналите, че строят. "Бе коректен за направеното от ГЕРБ. Джентълменството в политиката трябва да го има", заяви лидерът на ГЕРБ.

И даде препоръка: "Нищо не ви пречи да гласувате за мощна листа общински съветници. Тя да подготви следващия ни кмет за след 4 г. Това искам от вас", настоя Борисов.

Листата от силни и разпознаваеми личности може да е символ как колаборацията на местно ниво може да доведе до просперитет в населените места, заяви депутатът Георг Георгиев. И напомни, че на 29 октомври трябва да се търси изборна победа. Нека както сме се справяли на парламентарни избори, да го направим и на местните, няма друга власт, в която по такъв ясен начин да си личат опита и трудолюбието на хората, заяви той. И изрази надежда, че хората няма да се разкарват до урните и за балотаж.

Лидерът на ГЕРБ се пошегува, че организациите вече канят шефа на енергийната комисия Делян Добрев без да го питат. "Бил в Дупница, оня ден си го поканили в Пловдив, днес го заварвам да ме чака тук. Почва да ми светва червена лампичка", заяви Борисов. И разкритикува Добрев и Георги Георгиев, че говорят сякаш ГЕРБ е опозиция на ПП. "Ние обаче гласуваме заедно с тях в НС. Против са БСП, ИТН, "Възраждане". Нищо по-добро от това не може да сглобим. А другите опозиционни партии не могат да управляват. Тази сглобка е възможно най-доброто", настоя той. Борисов подчерта, че все пак ГЕРБ има инструментите, ако партньорите им са направили нещо което не харесват, да го коригират. "Пред вас стои председателят на комисията по енергетика, ще свика извънредно заседание, ще зададе въпроси на министрите и ако това, което казах по-рано е вярно, ще внесе решение в НС и ще го спрем", подчерта Борисов. "Те заявиха, че искат изпълнителната власт, ние сме се съгласили. Целият парламентарен контрол е на ГЕРБ и ДПС. Ние имаме 12 комисии, най-важните", напомни лидерът на ГЕРБ.

Според него с коментарите си срещу ПП-ДБ се помага и на позицията, а не трябва. "Ако тези се докопат до власт, изолацията на България ще е каквато беше преди. Трябват много усилия, разговори и да се опитваме да се случват правилните неща", смята Бойко Борисов.