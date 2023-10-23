29-годишен се бори за живота си след жесток побой в механа

29-годишен мъж е в тежко състояние след побой в разложкото село Добърско.

Инцидентът е станал в неделя около 01:20 часа. Тогава в РУ-Разлог е получен сигнал за физическа саморазправа между група лица в механа в с. Добърско. От работещите по случая полицейски служители е установено, че вследствие на сбиването е пострадал 29-годишен мъж от с. Добърско, който е настанен за лечение в болнично заведение в гр. София с черепно-мозъчна травма и опасност за живота. Със заповед за задържане до 24 часа са задържани: 28-годишен мъж от гр. Разлог, 41-годишен от гр. Белица и двама мъже на 41-години и 28 години от с. Добърско. По случая е образувано досъдебно производство.