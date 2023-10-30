Преизбраха и кметът на община Ракитово

Още 4 години ще управлява община Ракитово досегашният кмет Георги Холянов. Той е получил над 70 % от доверието на избирателите в трите населени места Ракитово, Костандово и Дорково. Холянов седна на кметския стол в родопската община преди година и половина, след като тогавашният кмет Костадин Холянов, негов баща, почина след кратко боледуване. Трети мандат печели и кметът на град Костандово Валентин Вигнев.