ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тв студио “24 часа”: Избирателят прояви хладнокръв...

Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/16027023 www.24chasa.bg

Преизбраха и кметът на община Ракитово

Диана Варникова

[email protected]

568
Георги Холянов

Още 4 години ще управлява община Ракитово досегашният кмет Георги Холянов. Той е получил над 70 % от доверието на избирателите в трите населени места Ракитово, Костандово и Дорково. Холянов седна на кметския стол в родопската община преди година и половина, след като тогавашният кмет Костадин Холянов, негов баща, почина след кратко боледуване. Трети мандат печели и кметът на град Костандово Валентин Вигнев.

Георги Холянов
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Избори 2023

Последно от

Български Фермер

Последно от

168 Часа

Водещи новини