Ето списъка на новите общински съветници в Пловдив

Общинската избирателна комисия обяви състава на новия местен парламент на Пловдив. ГЕРБ разполага с 13 съветници, ПП-ДБ - 10, "Съединени за Пловдив" - 8, "Браво, Пловдив" и "Възраждане" - по 5, БСП и ИТН - по 4, ДПС - 2.

Ето имената по азбучен ред:

1.Александър Николаев Ракшиев, ПП-ДБ

2. Али Мустафа Байрам, ДПС

3. Ангел Благоев Молев, "Браво, Пловдив"

4. Ангел Жеков Георгиев, "Възраждане"

5.Аргир Василев Аргиров, ПП ГЕРБ

6. Атанас Андреев Узунов, ПП ГЕРБ

7. Борислав Кръстев Инчев, "Браво, Пловдив"

8. Борислав Петров Матеев, ПП-ДБ

9. Венцислава Милчова Любенова, ПП-ДБ

10. Вера Иванова Тоскова, ГЕРБ

11. Веселина Стефанова Александрова, ПП-ДБ

12. Веселка Петрова Христамян, ПП-ДБ

13. Виолета Неделчева Константинова, "Възраждане"

14. Владимир Бонов Славенски, ПП-ДБ

15. Владимир Иванов Кисьов, "Съединени за Пловдив"

16. Георги Иванов Колев, "Съединени за Пловдив"

17. Георги Николаев Рогачев, ПП-ДБ

18. Георги Николов Василев, ПП ГЕРБ

19. Георги Петров Титюков, "Съединени за Пловдив"

20. Господин Апостолов Апостолов, "Възраждане"

21. Димитър Иванов Арнаудов, ИТН

22. Димитър Петков Колев, ПП ГЕРБ

23. Добромира Иванова Костова, ПП-ДБ

24. Елена Георгиева Грозданова, ВЪЗРАЖДАНЕ

25. Емил Янков Янков, ВЪЗРАЖДАНЕ

26. Ерол Аянов Садъков, "Браво, Пловдив"

27. Златин Иванов Велев, ПП ГЕРБ

28. Ивайло Димов Димов, ИТН

29. Иван Василев Стоянов, ПП ГЕРБ

30. Илия Любенов Гатев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

31. Йоно Денев Чепилски, ПП-ДБ

32. Йордан Илиев Илиев, ПП ГЕРБ

33. Калин Иванов Милчев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

34. Кирил Атанасов Търев, "Съединени за Пловдив"

35. Константин Христов Георгиев, "Съединени за Пловдив"

36. Костадин Димитров Димитров, ПП ГЕРБ

37. Костадин Иванов Палазов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

38. Минка Алдомирова Сърнешка, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

39. Николай Димитров Гюров, ПП-ДБ

40. Радослава Димитрова Ташкова, ПП ГЕРБ

41. Савина Давидова Петкова, "Браво, Пловдив"

42. Слави Василев Георгиев, ПП ГЕРБ

43 Славчо Стоев Атанасов, "Съединени за Пловдив"

44. Спас Атанасов Шуманов, ПП ГЕРБ

45. Стефан Иванов Шилев, ПП ГЕРБ

46. Стефан Йорданов Послийски, "Съединени за Пловдив"

47. Тервел Веселинов Борисов, ИТН

48. Тони Маринов Димитров, "Съединени за Пловдив"

49. Христо Тодоров Йорданов, ИТН

50. Яна Иванова Димитрова, "Браво, Пловдив"

51. Яшар Смаил Асан, ДПС