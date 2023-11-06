Галина Стоянова остава кмет на Казанлък с 504 гласа преднина

Общините Раднево и Николаева в област Стара Загора с нови кметове

Община Казанлък остави досегашния си кмет Галина Стоянова от ГЕРБ след балотажа в неделя. Тя получи 10 540 гласа - 50,24 на сто, срещу 10 036 гласа, 47,84 на сто, подадени за опонента й Иван Колев от БСП. С "не подкрепям никого" са гласували 404 човека - 1,93 на сто от подадените гласове.

След балотажа в неделя общините Раднево и Николаево вече имат нови кметове. В миньорския град Раднево досегашният градоначалник Теньо Тенев от ГЕРБ загуби от бизнесмена Георги Петров от местната коалиция БСДП-ЗНС. За Петров гласовете са 3975 - 54,93 процента, на Тенев - 3148 - 43,5 на сто. Не са подкрепили никого 113 от избирателите - 1,56 на сто.

В община Николаево досешният кмет Николай Кънев не участва в изборите. На неговото място в неделя бе избран Константин Костов от местна коалиция с участието на БСП, Възраждане, ИТН, партия "Зелените" с 1180 гласа - 51,42 на сто. За опонента му Щилиян Велинов от ДПС бяха подадени 1086 гласа - 47,32 процента. Любопитното е, че след първия тур Велинов водеше пред Костов - 939 срещу 875 гласа, но Костов успя да обърне вота. С "не подкрепям некого" тук са гласували 29 души - 1,26 процента от всички гласове..