Социалните министри на пет държави и еврокомисар Никола Шмит на конференция за социална Европа

„Научният ми опит отпреди да стана министър показва, че за хората в уязвимите групи финансовото подпомагане има едва 20% значение за съществена промяна в начина им на живот. Интегрираните социални услуги, съчетаването на парично подпомагане с непарични мерки е ключът към дълбоката реформа в социалните услуги, с която се е заело настоящото правителство на Република България". Това каза министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова по време на участието си в конференцията на високо ниво на тема „Социална Европа" в Берлин, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Именно това стои в основата на Стратегията за детето, която беше ключов акцент в работата на Европейската комисия през този неин мандат, отговори еврокомисарят за работните места и социалните права Никола Шмит. „Изключително важно е да ускорим работата в нашите богати страни, на нашия проспериращ континент Европа, за да изкореним детската бедност, а и да сложим край на безработицата. Политиките, които Еврокомисията разработи, вече трябва решително и скоростно да бъдат осъществени", добави Шмит, цитиран в съобщението.

На еднодневния форум в Берлин вчера, на който министър Шалапатова участва по покана на германския си колега Хубертус Хайл, тя имаше двустранни срещи и с френския министър на труда, заетостта и икономическото включване Оливие Дюсоп, както и с нидерландския вицепремиер и министър на социалната политика Карине ван Генип. С френския министър бяха обсъдени възможностите за споделяне на опита на Франция по отношение на грижите за хората с увреждания, равнопоставеността между мъжете и жените на пазара и труда, както и конкретни въпроси, свързани с хората, наемани чрез платформи, и изплащането на обезщетения за безработица по Регламент 883 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност.

Срещата с нидерландския вицепремиер Карине ван Генип обхвана проблеми на пазара на труда, свързани със схеми за т.нар. компании-пощенски кутии, чрез които в Нидерландия работят при напълно неприемливи условия на труд и живот граждани на трети страни.

В конференцията участва също вицепремиерът и министър на икономиката и заетостта на Белгия Пиер-Ив Дерман. Белгия предстои да поеме председателството на Съвета на Европейския съюз от януари до юни 2024 година.

Целта на конференцията „Социална Европа" беше да изведе приоритетите на европейските държави по отношение на социалната и трудовата политика за 2024 година. Петимата министри и еврокомисар Никола Шмит се обединиха около значението на уменията за подсилване и поддържане на икономиката на иновации и социални инвестиции в Европа, и на концепцията No one left behind – „Никой да не бъде забравен" - чрез мерки за социално включване в обществения живот и на пазара на труда.

В България единайсет институции и осем неправителствени организации започнаха работа по изготвянето на Стратегия за детето и семейството, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика в края на юли, след първото заседание на експертната работна група към Националния съвет за закрила на детето, с което започна работата ѝ по подготовката на проекта.

Стратегията е част от програмата за управление на България в периода 2023 – 2024 г. и цели идентифицирането на най-сериозните рискове пред детското благосъстояние и набелязването на мерки за тяхното преодоляване, с акцент върху оказване на подкрепа за техните семейства.