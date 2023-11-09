Заловиха много пиян и без книжка моторист в карловското село Кърнаре

Много пиян и неправоспособен моторист заловиха във вторник карловски полицаи. В първите минути на деня в село Кърнаре, униформените спрели за проверка мотоциклет „Ямаха" без регистрационна табела. Установено било, че 33-годишният водач няма книжка, а пробата му за алкохол отчела около 3 промила. Срещу него е започнато бързо производство, задържан е за срок до 24 часа.