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Заловиха много пиян и без книжка моторист в карловското село Кърнаре

24 часа Пловдив онлайн

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Снимката е илюстративна.

Много пиян и неправоспособен моторист заловиха във вторник карловски полицаи.  В първите минути на деня в село Кърнаре, униформените спрели за проверка мотоциклет „Ямаха" без регистрационна табела. Установено било, че 33-годишният водач няма книжка, а пробата му за алкохол отчела около 3 промила. Срещу него е започнато бързо производство, задържан е за срок до 24 часа.

Снимката е илюстративна.

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