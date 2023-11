Вижте Дебора месеци след преживения ужас - бори шевовете с усмивка

Дебора Михайлова най-накрая се усмихва след преживения ужас през лятото. 18-годишната публикува първи снимки в Инстаграм профила си.

Тя се снима усмихната на фона на есенните листа. Това са едни от първите кадри, които момичето публикува в социалните мрежи след жестокото посегателство срещу нея. View this post on Instagram A post shared by Debora Mihailowa (@deboramihailowa)

Припомняме, че през юни 26-годишният Георги Георгиев подстрига и наряза с макетно ножче 18-годишното момиче от Стара Загора. Случаят стана публично известен месец по-късно и предизвика вълна от бурни реакции и протести в цялата страна.

Разследването срещу Георги приключи в събота и предстои докрая на седмицата да бъдат предявени материалите по делото. Обвиненията срещу Георги Георгиев са три - закана с убийство, която била отправяна 6 пъти - от април до 26 юни, нощта на гаврата. Второто обвинение е осъществена принуда, която се изразява в душене и стригане с машинка. Като самата машинката не е намерена. И третото е две средни телесни повреди. Едната е обезобразяването - 18 рани, причинени с макетното ножче, а втората е черепно-мозъчна травма.