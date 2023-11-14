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Прокуратурата разследва опит за убийство на простреляната 29-годишна жена

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Пистолет СНИМКА: Pixabay

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване по досъдебно производство за извършен опит за умишлено убийство – престъпление по чл. 115, вр. чл. 18 от НК.

Около 14,00 ч. на 13.11.2023 г. в междублоково пространство в кв. „Еленово" в гр. Благоевград била простреляна 29-годишна жена. Непосредствено след деянието извършителят се укрил.

Направен е оглед на местопроизшествието. Установено е, че спрямо пострадалата са били произведени изстрели с пистолет. Понастоящем тя е в болнично заведение без опасност за живота.

В резултат на действията по издирване извършителят на деянието – 49-годишният Б.В., е задържан. Предстои привличането му в качеството на обвиняем.

Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград.

Пистолет СНИМКА: Pixabay

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