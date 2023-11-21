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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/16307130 www.24chasa.bg

Трима непълнолетни откраднаха кола в Монтана

Камелия Александрова

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Полиция Снимка: Архив

Служители на Участък „Огоста" разкриха кражба на лек автомобил, противозаконно отнет преди месец от с. Вирове, общ. Монтана. Лекият автомобил „Фолксваген Пасат" с монтанска регистрация бил паркиран пред имота на 50-годишния си собственик от областния град. Той бил открит без липси и щети на 22.10.2023 г. около 08,50 ч. на РП IV-10123, в близост до с. Габровница. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия служители на Участък „Огоста" установили извършителите – трима непълнолетни от село Габровница, на 14 г., в съучастие със 17-годишен от село Вирове. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 346, ал. 1 от НК.

Полиция Снимка: Архив

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