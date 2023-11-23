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Полицаи иззеха незаконно оръжие и боеприпаси в пловдивското село Красново

24 часа Пловдив онлайн

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Снимката е илюстративна.

Полицаи от Хисаря откриха незаконен боен арсенал в частен имот в село Красново. При проверка вчера в дома на възрастен жител униформените иззели шест оръжия с неустановен произход и без необходимите документи за придобиването им – четири пушки и два пистолета, единият от които сигнален. При процесуално-следствените действия също са конфискувани и около 300 боеприпаса от различен калибър. С полицейска заповед мъжът е задържан за едно денонощие, срещу него се води бързо производство.

Снимката е илюстративна.

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