Съпругата на Кирил Петков - Линда, се похвали, че официално е получила българско гражданство. В своя инстаграм профил тя качи поредица от снимки, направени пред Министерство на правосъдието, а в ръцете си държи удостоверението си.

"Днес станах българка. След повече от 16 години вече е официално. Мога да гласувам", написа Линда под своя пост. View this post on Instagram A post shared by Linda McKenzie Petkova (@lindapetkova)