На 1 декември палят светлините на коледната елха в Монтана, дрон шоу ще бъде кулминацията

Дрон шоу ще бъде кулминацията на церемонията за запалване светлините на коледната елха в Монтана. То ще блесне в небето над площад „Жеравица" на фона на песента „Коледа" на Нели Рангелова и вокално студио „Детски смях". Празничната програма ще започне в 17:30 ч. В нея ще участват млади таланти и актьори от Драматичен театър „Драгомир Асенов" и Общински куклен театър, ЦПЛР – ОДК „Ние, врабчетата", ОШИ „Добри Христов" към НЧ „Разум 1883" и Общински младежки дом.

Час по-късно – в 18:30 ч., в Народно читалище „Разум 1883" ще започне концертът „Бяла Коледа" на Васил Петров със Симфониета Враца. Той посветен на 132-ата годишнина от обявяването на градския статут на Монтана и началото на коледно-новогодишната програма на общината. Елегантно, с много топлина и пленителен суинг Васил Петров ще представи едни от най-красивите Коледни песни от американската и европейската музика в специалната програма, включваща емблематични за празника класики, аранжирани в суинг и джаз теми, красиви балади и възхитителни валсове.

Заедно с филхармониците от Враца под диригентството на маестро Христо Павлов, Васил Петров ще изпълни красивите песни White Christmas, Jingle Bells, Ave Maria, Hаve yourself a Merry Little Christmas, The Christmas songs, Winter wonderland, негови авторски коледни песни и други известни мелодии. С великолепни интерпретации и неочаквани музикални нюанси Българският Франк Синатра ще създаде настроението, характерно за Рождество Христово. Джаз линията в програмата на концерта ще поддържат „Йордан Тоновски джаз трио", а специални гости в програмата са цигуларката с множество световни награди – Зорница Иларионова, талантливите оперни сопрани Таня Радева – Лазарова и Мария Божилова.

Концертът е подарък от община Монтана и безплатни покани за него може да бъдат получени в НЧ „Разум 1883" на 23 и 24 ноември от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 ч.

Тези събития поставят началото на празничната програма на община Монтана, която по традиция е пъстра и богата. Радост за малки и големи ще бъде обогатената празнична украса на града, която ще стимулира коледното настроение.