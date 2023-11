- Проф. Димитрова, кое е най-голямото предизвикателство при управлението на етнографски музей на открито, който е единственият по рода си в България?

- Най-голямото предизвикателство при такъв музей е да го виждаш и съхранен, и в развитие. От една страна е необходимо да се действа консервативно, за да не се изгуби същността му. От друга е нужно да се подхожда модернистично, за да бъде представяното минало разбираемо за новите поколения. В екипа е необходимо да има достатъчно хора, чиято експертиза е повлияна от едната или другата философия. И в същото време техните професионални отношения да останат в баланс, за да се извлече най-доброто. Друго голямо предизвикателство е музеят да присъства в международното културно пространство. През последните 5-6 години станахме част от няколко значими световни организации и активно се включваме в организираните от тях събития. От 2019 година музей „Етър“ е част от Форум за славянски култури, а през 2022 година стана носител на една от двете големи награди „Жива“, връчвани от тази организация. През 2017 година музеят е вписан като член на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите (Bulgarian National Committee of ICOM). Организацията ИКОМ (International Council of Museums) обединява 172 комитета, 35 000 членове и 20 000 музеи. През 2016 година подновихме връзките с Европейската асоциация на музеите на открито (Association of European Open-air Museums)и на следващата година музеят стана неин институционален член. През 2017 година, по време на Генералната конференция на 39-та сесия на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (UNESСO) в Париж, град Габрово е избран за творчески град на занаятите и фолклорното изкуство. Музей „Етър“ участва активно в подготвяне кандидатурата на Габрово за включване в Мрежата от творческите градове на ЮНЕСКО. Същата 2017 година музей „Етър“ се присъедини към партньорската мрежа на Фондация за творчество и занаятчийство „Микеланджело“. Международната организация с нестопанска цел „Микеланджело“ стимулира и популяризира майсторския и креативен подход при изработката на различни изделия. РЕМО „Етър“ е единствената българска организация и първият музей в партньорската мрежа до момента.

- Музей „Етър“ съхранява и пренася във времето много от традициите на страната ни. Как днес успявате да ангажирате своите посетители по интерактивен и интересен начин, разказвайки им за живота в отминалите времена?

- Посетителите са активни участници, а не само наблюдатели. За тях има много възможности да осмислят по интересен начин времето, прекарано в музея. Да започнем с обстановката. Прекрачи ли портата, човек попада в свят, различен от днешния – светът на възрожденските българи. Всички сетива са ангажирани с неповторимото преживяване. Възможностите за това са забавни и изпълнени със съдържания. Билет с творческо преживяване „Научи и преживей“ е подходящ за посетители на възраст над 12 години. С него се дава възможност за по-задълбочено запознаване със занаят по избор (хлопкарство, гайтанджийство, мутафчийство, грънчарство, изработване на музикални инструменти, иконопис, кожухарство, дървостругарство) и възможност да изпитате сръчността си. Изработените от Вас предмети може да вземете за спомен. Ако имате желание да научите за спецификата на домашно занятие по избор (изработване на гайтанена украса, плетене с царевична шума, багрене на прежда, изработване на плъстена украса), да проверите своите умения в направата на изделие със собствените си ръце, може да си вземете билет с творческо преживяване „Открий какво умееш“. Билетът с преживяване „Билките – красота и здраве“ дава възможност да сътворите свой дизайнерски сапун. Билет с творческо преживяване “От вълнената нишка до сукмана и потурите” е подходящ за ученически групи на възраст от 7 до 15 години. Тематичните разходки – Богатството на възрожденската архитектура, Традиционното Габровско жилище, Традиционните технически съоръжения на вода, Светът на занаятите, Календарният цикъл в традиционната култура, Балканските мандри и Саковата къща са подходящи за семейства, ученици, студенти и възрастни. В помощ на учителите и за да могат учениците по-лесно и по достъпен начин да усвоят темите за Българското възраждане, изкуството и архитектурата през този период, традиционните празници и обичаи, народното творчество и занаяти, подготвихме тематични уроци, съобразени с учебните програми на Министерството на образованието и науката. Имаме няколко такива програми, които надграждаме и с тях провокираме интереса на новите поколения към традицията. Най-атрактивните са „Училище за лазарки“, „Училище за коледари“, „В света на старопланинската архитектура“, „Знам и мога“.

- Използвате ли възможностите на технологиите като инструмент в представянето на нови изложби и проекти, както и за предизвикването на интереса и на по младите посетители?

- Да, новите технологии са много важен елемент за представяне на съхраненото от нас културно наследство пред по-младите публики. Дигиталните устройства допълват разказа ни за миналото и са част от почти всяка наша експозиция. Успяваме да ги впишем ненатрапчиво, а в същото време са достатъчно видими, за да могат посетителите да ги използват. Чрез възможностите на съвременните технологии сме представили характерното за миналото разделение между мъжкия и женския труд, как са практикувани изчезващи или вече изчезнали занаяти. Музеят има много стабилно присъствие в интернет – модерен и постоянно актуализиран сайт, Фейсбук страница с около 30 000 последователи, профили в Инстаграм и ТикТок, канал в Youtube. Навсякъде публикуваме информация, свързана с музейната дейност и за много от събитията хората научават от тези наши информационни канали.

- Музей „Етър“ е включен под номер 19 в Националното движение „Опознай България – 100 туристически обекта“. Имате ли представа колко хора вземат печати или често ли го правят, ако е трудна конкретна статистика? Има ли много чужденци сред тях?

- Официална статистика по този показател няма как да водим, тъй като човек идва на касата в музея, изважда си книжката, на която се поставя печат. Доста хора го правят, но не всеки си купува марка. От началото на 2023 година до 3 ноември са продадени 3409 марки. Това е единствената сигурна цифра, която може да се назове. Сред посетителите има и българи, и чужденци, но по-голямата част са наши сънародници.

- Вие имате ли книжка, с която събирате печати и ще минете ли на следващо ниво – да събирате и дигитални печати (ако можем да си позволим тази заигравка с езика на по-младите)?

- Някога в младежка възраст имах такава книжка и ми беше доста провокативно и забавно да събирам печати в нея. Днес в България има над 170 музея и множество археологически обекти. Посетила съм почти всички, не само поради професионален интерес, но и заради вътрешна потребност да трупам исторически познания. Допускам, че събираното на печати е повлияло изборът ми на музейна професия.

- Какво мислите за проекта, който реализираха БТС и Yettel за дигитализиране на Националното движение „Опознай България – 100 туристически обекта“? Коя част в него намирате за най-полезна?

- Проектът разкрива стремеж за осъвременяване на Националното движение „Опознай България – 100 туристически обекта“, чрез методите на дигитализацията. Намирам го за полезен като цяло. Включването на определен музей в листата на 100 туристически обекта е гаранция за значимостта му, а представянето му по-атрактивен начин, го прави още по-привлекателен за посещение.

- Може ли да споделите интересни факти от живота на музея – напр. колко посетители имате годишно, кои са най-интересните проекти и изложби през годините, снимат ли се кинопродукции при вас?

- Музей „Етър“ приема около 200 000 посетители годишно. През 2019 година броят им надхвърли 226 000, но проблемите, предизвикани от пандемията от КОВИД 19, доведоха до намаляване. Екипът ни работи активно и публиката започна да се завръща. Стремим се отново да достигнем този годишен брой от посетители, като предлагаме събития и активности, осмислящи времето, отделено от хората за музей „Етър“. Най-голямото предизвикателство сега е да приключи проекта „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, благодарение на който се реставрират и консервират музейните обекти – сградите по чаршията, хотелът, водните съоръжения, но се и изграждат напълно нови – модерен детски център, например. Този проект отваря огромни възможности за развитието на музея, откриват се нови пространства – например Кръстникколчов хан, който е най-голямата сграда в музея, но досега изпълняваше функции, които не предполагаха в него да влизат посетители. Там сега има нови експозиционни пространства, предстои да се случват различни събития. Броени седмици остават до откриването на този обект. Много интересни за туристите са вторите етажи на къщите по чаршията, които също бяха недостъпни за публика в по-голямата си част. Тяхното отваряне дава възможност с традиционен или с не толкова традиционен подход да се представят изложби и експозиции, посветени на изчезващите занаяти, жената и нейния свят в миналото, селското и градското жилище. На втория етаж в една от къщите може да се види реконструкция на обстановката в кабинета на първия директор на музея Лазар Донков, но и важно място е отделено на статуетката Жива, връчена ни на голяма международна церемония в Белград от фондация „Форум за славянски култури“ – организация, в която членуват много значими културни институции от различни страни. През годините на територията на музея са снимани различни видео продукции, но вече отклоняваме такива искания, тъй като се налага затваряне на достъпа за публика, което е неприемливо за нас.

- Какво предстои в Събитийния календар на музея до края на годината?

- През годината в музей „Етър“ се реализират 27 големи събития с национален и регионален характер и множество по-малки. През ноември започва нашето „Училище за коледари“, участниците, в което на 26 декември ще направят възстановка в музея и ще покажат какво са научили. На 12 декември е Св. Спиридон—покровител на занаятчиите и тогава е откриването на изложбата „Етнообектив: панаир на занаятите“. Напомням на вашите читатели, че музеят няма почивен ден и единствено на Коледа и на 1 януари е отворен с намалено работно време. Часовете могат да се видят на нашия сайт etar.bg.