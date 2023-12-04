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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/16403271 www.24chasa.bg

Задържаха 20-годишен шофьор с над 3 промила алкохол в Момчиловци

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Пияният шофьор е спрян за проверка на ул. "Момина вода" в село Момчиловци. СНИМКА: Архив

20-годишен шофьор е заловен мъртво пиян зад волана в смолянското село Момчиловци. При извършване на контрол по безопасност на движението, екип на РУ-Смолян е спрял за проверка лек автомобил "ВАЗ 2107". Направената проба на младия шофьор с дрегер са отчетени 3,08 промила алкохол в издишания от него въздух. Нарушителят е задържан за едно денонощие в ареста. По случая е образувано бързо производство.

Пияният шофьор е спрян за проверка на ул. "Момина вода" в село Момчиловци. СНИМКА: Архив

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