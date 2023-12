Институт към СУ е поканен в глобален алианс за изкуствен интелект

Българските учени ще си партнират с НАСА, ЦЕРН, водещи университети като Харвард, Бъркли и Йейл и корпорации от ранга на Sony, Intel и Dell в мисията да гарантират отворен изкуствен интелект

Институтът INSAIT към Софийския университет е една от около 50-те организации в света, които получават покана за участие в историческия първи глобален Алианс за изкуствен интелект в света. Инициативата е на IBM и Meta, като двете компании я обявиха преди броени часове в САЩ. Тя си поставя за цел да обедини най-големите умове в света от частния сектор, научните среди и институциите в името на изграждането на отворен, безопасен и отговорен изкуствен интелект. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката.

Общият брой на членовете към основаването на Алианса е внимателно селектиран и в него се включват едни от най-силните университети и развойни центрове в света. Българският INSAIT записва името си до водещи научни институции като НАСА, ЦЕРН, университетите Харвард, Йейл, Бъркли, ETH Цюрих и др., както и технологични компании като Sony, Linux, Intel, AMD и Dell.

Българският институт не само участва в Алианса, но и записва името си сред основателите на инициативата, която си поставя за цел да промени бъдещето на изкуствения интелект в световен план. За глобалното влияние на организациите, които се включват в него, са показателни и обобщените данни - общият им бюджет за развойна дейност надхвърля 80 млрд. долара годишно, в тях работят общо 1 млн. души, а студентите обучаващи се в тях са 400 хил.

На съвместното си обявяване IBM и Meta подчертаха, че това е ключов момент за развитието на изкуствения интелект и неговото бъдеще. Тези технологии въвеждат почти ежедневно възможности, които могат да подобрят начина, по който работим, живеем, учим и взаимодействаме един с друг, посочват те. Според тях обаче този невероятен напредък е възможен благодарение на десетилетия иновации в отворена екосистема между наука, бизнес и институции. С напредването на изкуствения интелект обаче човечеството трябва да развива и способността да управлява безопасността. Това е и основен приоритет за Алианса, зад който застават неговите членове. СНИМКА: Пресцентър на министерството на образованието и науката

Стратегическа цел е и да се измести и фокуса от големи корпорации, които развиват технологии със собствена визия за изкуствения интелект. Затова и Алиансът поставя във фокуса на бъдещата трансформация именно отвореното сътрудничество и използването на експертизата на максимално широк кръг от организации (малки компании, академични среди, научни агенции, големи предприятия, институции и други). Те трябва да се превърнат и в двигател на еволюцията на изкуствения интелект, а един от глобалните центрове, които имат потенциала да са сред движещите сили на тази трансформация е именно българският INSAIT.

