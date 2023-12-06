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Патриарх Неофит е в съзнание, състоянието му се подобрява

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Патриарх Неофит СНИМКА: Николай Литов

Състоянието на патриарх Неофит е стабилно, той е в съзнание и е контактен. Това заяви Старозагорският митрополит Киприан.

"Молим се на Свети Николай да го вдигне от болничния одър. Вече е в съзнание и е контактен, но не съм говорил с него", посочи владика Киприан.

Негово Светейшество продължава да се лекува във ВМА от белодробно заболяване.

Патриарх Неофит беше приет във ВМА заради белодробно заболяване. 

През септември миналата година той отново беше хоспитализиран, но заради обостряне на хронично заболяване.

През септември 2022 г. патриархът беше приет по спешност в болница с пневмония.

От месец насам 78-годишният Неофит не се е появявал публично, дори на срещите на Светия синод с политици.

Патриарх Неофит СНИМКА: Николай Литов

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