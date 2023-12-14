19-годишна шофьорка пострада при инцидент на пътя Кричим-Козарско

Млада шофьорка е без сериозни наранявания след пътно произшествие снощи между Кричим и село Козарско. Сигналът е получен около 22.15 ч. в РУ-Стамболийски. Лек автомобил „Пежо" се завъртял и излязъл вляво извън пътното платно. След медицински преглед 19-годишното момиче, управлявало колата, е освободено за домашно лечение с леки контузии. Няма данни за употреба на алкохол. Случаят е отработен по административен ред.