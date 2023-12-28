19-годишен преби непълнолетен в пловдивско село

Непълнолетен жител на пловдивското село Йоаким Груево е постъпил в болница с лицево-челюстна травма, след нанесен му побой от 19-годишен младеж. Сигналът за инцидента е получен в понеделник в Районното полицейско управление в Стамболийски.

Пред униформените пострадалият съобщил, че час и половина по-рано на паркинг в близост до игрална зала в населеното място му е нанесен побой от местен младеж. При проведените оперативни и издирвателни действия той е задържан за едно денонощие в Четвърто РУ. Срещу него е образувано досъдебно производство. Работата за изясняване на причините за случилото се продължава разследващ полицай от районното управление.