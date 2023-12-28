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19-годишен преби непълнолетен в пловдивско село

24 часа Пловдив онлайн

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Снимката е илюстративна.

Непълнолетен жител на пловдивското село Йоаким Груево е постъпил в болница с лицево-челюстна травма, след нанесен му побой от 19-годишен младеж. Сигналът за инцидента е получен в понеделник в Районното полицейско управление в Стамболийски. 

Пред униформените пострадалият съобщил, че час и половина по-рано на паркинг в близост до игрална зала в населеното място му е нанесен побой от местен  младеж. При проведените оперативни и издирвателни действия той е задържан за едно денонощие в Четвърто РУ. Срещу него е образувано досъдебно производство.  Работата за изясняване на причините за случилото се продължава разследващ полицай от районното управление.

Снимката е илюстративна.

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