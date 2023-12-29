Пешеходец бере душа, кола го блъсна в Асеновградско

Тежък пътен инцидент е възникнал в вчера в кв. „Долни Воден" в Асеновград, съобщиха от МВР. Според получения около 18,35 ч. сигнал в РУ - Асеновград лек автомобил „Фолксваген" е блъснал движещ се по пътното платно пешеходец. Мъжът, на видима възраст между 50-60 години, е откаран в болница в областния град с няколко фрактури и опасност за живота. Шофьорът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите са отрицателни. Той е задържан за срок до 24 часа, по случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава.