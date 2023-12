С 3D LED екрани и по-кратка заря заради домашните любимци ще посрещне Варна 2024 г.

Пет автобусни и две тролейбусни линии ще обслужват варненци преди и след празничния концерт

Четиричасова програма с 3D LED екрани ще има тази вечер на централния площад „Независимост" във Варна. Празникът под наслов „Заедно в новогодишната нощ" ще започне в 22 ч. и ще продължи до 2:00 ч. на 1 януари, съобщиха от Общината. Сцената ще бъде допълнена с над 100 квадратни метра LED екрани, които ще създадат уникален 3D ефект на концерта и ще позволят наблюдаването му от голямо разстояние, тъй като на площада се очакват хиляди варненци, допълват организаторите.

Звездата на тазгодишното шоу е популярният дует C-Block, който ще представи за първи път пред варненската публика хитовете си от края на 90-те години Keep Movin', So Strung Out, Time Is Tickin' Away, Broken Wings, We Believe. На сцената ще се качат още певицата Виктория Георгиева (Victoria), представила страната ни в изданието на „Евровизия" през 2021 г. и финалистите от телевизионните музикални формати „Гласът на България" Тино и Александър Петров.

Певецът Стенли и неговите музиканти ще изпълнят незабравимите песни на група „Тангра". Ще участва и Симона Петрова (MONA) заедно с танцьорите от Фолклорен ансамбъл „Варна". Водещи на събитието са певицата Надежда Петрова и актьорът Емил Христов.

Движението на автомобили в района на площад „Независимост" в новогодишната нощ няма да бъде ограничено. На 31 декември синята зона е платена от 9 до 20 ч., а на 1 януари ще бъде безплатна за гражданите.

Пет автобусни и две тролейбусни линии ще обслужват варненци преди и след празничния концерт. Извънредни линии ще имат автобуси 7, 17, 20, 31, 148 и тролейбуси 82 и 83. Последният курс от центъра е в 02 часа.

С решение на кмета Благомир Коцев празничната заря над Варна тази година ще бъде по-кратка от обикновено и ще продължи 4 минути, допълват от Общината. Градоначалникът се съобразява с предложения, постъпили от природозащитни организации, сдружения за защита на животните и собственици на домашни любимци, които настояват празниците да се организират щадящо за животните и фойерверките да не са така пищни както през миналите години. Позицията на Коцев е, че Варна трябва да върви в крак с европейските стандарти и по-големите градове като София и Пловдив, където общината вече не се ангажира с празнични фойерверки. Той смята, че зарята може да бъде заменена от високотехнологични празнични ефекти като 3D-мапинг, шоу с дронове, музикално-светлинно шоу, лазерни и светлинни визуализации, които да радват хората и да не са травмиращи за животните.