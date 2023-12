Британската поп звезда Соник към пловдивчани: Елате на площада да се забавляваме заедно!

Часове преди да излезе на новогодишната сцена в центъра на Пловдив носителката на наградата БРИТ и множество световни музикални призове Соник / Sonique/ се срещна с кмета на града Костадин Димитров и заместника му по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

„Винаги съм била посрещана топло в България. За пръв път съм в Пловдив и се радвам, че ще споделя с вас новогодишната нощ. Елате на площада да се забавляваме заедно!", заяви британската поп звезда. Тя сподели първите си впечатления от града и неговата неповторима атмосфера.

Кметът Костадин Димитров подчерта, че Пловдив е най-старият жив град в Европа, Европейска столица на културата 2019, наситен със събития и паметници от различни епохи.

Соник ще се качи на сцената пред общината в първите минути на новата 2024 г. В началото на новото хилядолетие тя превзема върховете на класациите с хитовете "It Feels So Good", "Sky", "I Put a Spell on You", "Alive" и "Can't Make Up My Mind" и печели наградата BRIT през 2001 г. за соло изпълнител.

Награди: MTV Europe Music Awards, NME Awards, Smash Hits Poll Winners Party, The Record of the Year, BMI Pop Awards, Ivor Novello Awards, International Dance Music Awards, Brit Awards.