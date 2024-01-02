Пиян шофьор избегна сблъсък с камион и се заби в крайпътен скат във Врачанско

Пиян шофьор се размина на косъм от сблъсък с камион катастрофира във Врачанско. Вчера сутринта на пътя между Враца и село Мраморен млад шофьор изпреварил с леката си кола друг автомобил и изведнъж се оказал срещу идващ насреща му камион.

За да избегне сблъсъка, 20-годишният водач рязко навил волана и с висока скорост се забил в крайпътен скат. От пристигналият на място полицейски екип изпробвали с дрегер младежа, а уредът отчел 1.42 промила. По случая е образувано вече бързо полицейско производство.