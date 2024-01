Обява за търг - Градинарски услуги в Посолството на Индия, София

Посолството на Република Индия в София отправя покана за участие в търг към професионални български фирми за предоставяне на градинарски услуги за Посолството на Индия, ул. "Алфред Нобел" 4, Гео Милев 1113, София за период от две години. Обявлението за търга от 26.01.2024 г. е качено под „Известия за търгове“ на уеб страницата на посолството (https://www.indembsofia.gov.in/), директната връзка към която е: https://www.indembsofia.gov.in/tenders/

Notice for Inviting Tender- Gardening Services at the Embassy of India, Sofia

The Embassy of the Republic of India in Sofia invites bids from professional Bulgarian gardening companies/firms for providing gardening services at the Embassy of India, 4 "Alfred Nobel" str., Geo Milev 1113, Sofia for a period of two years.

The tender notice dated 26.01.2024 is uploaded under 'Tender Notices' on the Embassy webpage (https://www.indembsofia.gov.in/), the direct link for which is: https://www.indembsofia.gov.in/tenders/