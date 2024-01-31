Заловиха петричанин, блудствал с психично болна жена в Бобошево

Петричанин е арестуван за блудство с психично болна жена в Бобошево.

Вчера дупнишки полицаи са установили и задържали извършителя насилие и блудствени действия над жена от Бобошево. Той е 61-годишен петричанин и ще остане в ареста до 72 ч с прокурорско постановление.

Под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница се извършва разследването за блудство.

Около 15 ч. на 26 януари в гр. Бобошево били извършени блудствени действия спрямо психично болно пълнолетно лице. По данни на пострадалата тя била заплашвана и удряна с електрически кабел по главата.