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Заловиха петричанин, блудствал с психично болна жена в Бобошево

Тони Маскръчка

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Петричанин е арестуван за блудство с психично болна жена в Бобошево.

Вчера дупнишки полицаи са установили и задържали извършителя насилие и блудствени действия над жена от Бобошево. Той е 61-годишен петричанин и ще остане в ареста до 72 ч с прокурорско постановление.

Под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница се извършва разследването за блудство.

Около 15 ч. на 26 януари в гр. Бобошево били извършени блудствени действия спрямо психично болно пълнолетно лице. По данни на пострадалата тя била заплашвана и удряна с електрически кабел по главата. 

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