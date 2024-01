Второто издание на B Corp Café представи новите членове на B Corp™ общността в България: AMPECO, един от глобалните лидери в софтуера за управление на зарядна инфраструктура за електромобили, и Humans in the Loop, социално предприятие, което свързва засегнатите от конфликт общности и подпомага интеграцията и подготовката им за работния пазар. По време на събитието двете наскоро сертифицирани B Corp™ компании споделиха своя ангажимент за социално въздействие и подчертаха отдадеността си на устойчивите бизнес практики. Те изразиха готовността си да продължат своя път като B Corp™ и така да бъдат част от трансформиращата сила на бизнеса, която води света към устойчиво бъдеще. Присъстващите имаха възможността да станат част от интересните дискусии за пресечната точка на ориентираните към човека технологии и устойчивите бизнес практики.

В рамките на събитието се състоя и представяне на българското издание на „Наръчникът на B Corp компаниите“, което стана възможно благодарение на DEVIN. „Девин“ е една от първите сертифицирани B Corp™ компании в България и заедно с „Био България“/harmonica са инициатор на B Corp Café. „Присъединихме се към B Corp, защото мисията на „Девин“ – да свързва хората и природата за по-здравословен начин на живот днес и в бъдеще – съвпада с ценностите на тази общност“, посочи Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ на DEVIN. „Като бизнес осъзнаваме, че следва да полагаме грижи за хората, обществото, природата и планетата. Създадохме български превод на „Наръчникът на B Corp компаниите“, защото вярваме, че все повече компании в България ще изберат пътя на устойчив бизнес, за да трансформират силата си в сила за добро. В книгата можете да откриете не само вдъхновение, но и отговори на много въпроси – каква е ползата от B Corp за потребителите, обществото и служителите; как можете правилно да оцените своето въздействие върху екологията, общността, управлението; как една компания да се подготви за предстоящо сертифициране и др.“

Петър Георгиев, ръководител "Стратегически партньорства и устойчивост", сподели: „За AMPECO е чест да бъде част от уважаваната общност на B Corp™, в която ни обединява споделената отдаденост на устойчивите практики и колективните действия по изменението на климата. Признавайки решаващата роля на сътрудничеството, ние сме непоколебими в това да бъдем пример за общността чрез действията си и нашите устойчиви начинания.“

Хестър Гартрел, главен директор по въздействието на Humans in the Loop Foundation, изрази ентусиазъм относно B Corp™ пътуването на компанията: „Сертифицирането ни като B Corp™ е важен крайъгълен камък за Humans in the Loop. То съвпада перфектно с нашите основни ценности и ангажимент да оказваме положително въздействие върху обществото и околната среда. За нас е чест да бъдем част от глобална общност, която споделя нашата визия за устойчиво и справедливо бъдеще."

Сертифицираните B Corp™ компании са бизнеси от ново поколение, които балансират между своята обществена мисия и печалбите си. За да получи сертификат B Corp™, една компания трябва да отговори на изключително високи стандарти за социални и екологични дейности. В същото време тя трябва да промени структурата си на управление, за да бъде отговорна пред всички заинтересовани страни и да демонстрира възможно най-голяма прозрачност.

Форматът B Corp Café е посветен на движението Benefit Corporation (B Corp™), чиято мисия е да променя начина, по който бизнесът взаимодейства с обществото и околната среда, за да формира тенденциите към постоянно устойчиво мислене и поведение.