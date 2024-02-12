Иззеха дрехи и обувки менте от магазин в центъра на Пловдив

Стоки менте - обозначени със знаци на запазени търговски марки, без съгласието на притежателя им, бяха засечени в магазин около Главната в Пловдив служители от отдел „Икономическа полиция" в събота. Общо са иззети над 140 артикула – дрехи и спортни обувки, съобщиха от МВР. По случая е започнато досъдебно производство, уведомена е Районна прокуратура – Пловдив.