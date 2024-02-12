ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Създателят на PISA: България е постигнала много, О...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/17062854 www.24chasa.bg

Иззеха дрехи и обувки менте от магазин в центъра на Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

444
Иззетите дрехи фалшификати Кадър: МВР

Стоки менте -  обозначени със знаци на запазени търговски марки, без съгласието на притежателя им, бяха засечени в магазин около Главната в Пловдив служители от отдел „Икономическа полиция" в събота. Общо са иззети над 140 артикула – дрехи и спортни обувки, съобщиха от МВР. По случая е започнато досъдебно производство, уведомена е Районна прокуратура – Пловдив.

Иззетите дрехи фалшификати Кадър: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

С коя зодия не си подхождате? Не, всяка става за любов!