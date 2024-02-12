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Издирват 44-годишен, избягал от дом за лица с психични разстройства в Твърдица

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Изчезналият Теньо Антонов СНИМКА: МВР

Полицията в Твърдица издирва 44-годишен мъж, потребител на Дом за пълнолетни лица с психични разстройства, съобщиха от ОД на МВР.

Теньо Сашев Антонов е напуснал самоволно социалния дом на 2 февруари около 12:00 часа. Той е с диагноза „умствена изостаналост", глухоням и е склонен към самонараняване.

Мъжът е на видима възраст между 50-55 години, слаб, прегърбен, с къса коса и челна плешивост и светли очи.

Бил е облечен с тънка бежова риза с дълъг ръкав и обикновен кафяв панталон, обут е с гумени боти.Досега не е напускал самоволно социалното заведение.

До момента неговото местонахождение е неизвестно. Сигналът е получен на 3 февруари и той е обявен за общодържавно издирване.

Изчезналият Теньо Антонов СНИМКА: МВР

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