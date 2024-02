Глад за 243 000 висшисти - търсят се лекари, учители и икономисти (Инфографика)

243 хил. служители с висше ще са нужни на бизнеса през следващите 3 до 5 г.

Свободните места за една от най-желаните специалности - "Право", ще са само 3257, в 11 области няма да се търси нито един адвокат

Над 243 хиляди кадри с висше образование ще са нужни на бизнеса през следващите от 3 до 5 г. Най-търсени ще са учители, лекари, медицински сестри и икономисти, които ще се търсят във всяка област. Това показва последното проучване на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от работна сила. (Виж кои ще са най-търсените специалности по области на графиката.)

Най-много ще са свободните места за педагогика и педагогика на обучението по... - 17 434, като тези кадри ще са нужни във всички области. Нуждата ще е най-осезаема в София, където са заявени 4974 места. Следват Пловдив с 1711 и Благоевград с -1613. В Шумен обаче работодателите са заявили, че в следващите от 3 до 5 г. ще имат нужда само от около 89 педагози. В Монтана пък гладът за тази професия ще е само 63.

В здравето общо ще са нужни близо 36 хил. подготвени специалисти през следващите 3 до 5 г. В тази бройка влизат всички медицински работници, включително и лаборанти и фармацевти.

Най-нужни ще са лекарите - общо 8376 в цялата страна.Това ще е топ професията във Варна, Видин, Враца и Ямбол

Нито една позиция не е заявена в Кърджали, Монтана, Перник, Плевен, Разград и Шумен. Ще има и сериозен глад за медицински сестри, като работодателите са заявили нужда от 7425. И те ще са нужни в цялата страна, а във Велико Търново и Русе те сана първо място по търсене. Зъболекарите също са кът, като за тях свободните места ще са 5531 души.

14 507 са заявените от бизнеса свободни места за икономисти. Най-много икономисти ще се търсят в София - 5883. Варна заема второто място, но с 1496места, а третото е за Бургас - 1333.Това ще е най-търсената професия в Ловеч, Монтана и Перник.

Работодатели във Видин и Пазарджик не са заявили нужда от висшисти със специалност "Икономика" през следващите 3-5 г.

Висшисти в професионално направление "Информатика и компютърни науки"ще са най-търсени от работодателите в София, това ще е най-търсената професия в Габрово и Разград. Още в края на миналата година на трудовия пазар започна да се забелязва още нещо - търсенето на кадри в IT сферата започна отчетливо да намалява.Тогава обясненията бяха, че след пандемията и наложилата се работа от къщи, които доведоха до рязък скок в търсенето на IT специалисти, е нормално да настъпи успокоение и дори спад. Междувременно започнаха да се освобождават кадри, след като години наред компаниите в бранша правеха всичко възможно да привлекат дори неопитни хора, да ги обучат ида ги задържат. Забелязва се и още един негативен тренд в IT - падането на заплатите.

Свободните места за юристи ще са 3257, въпреки че това е сред най-желаните специалности от кандидат-студентите. От тях 2037 са в София. В 11 области бизнесът не е заявил нужда от кадри, които са завършили право -Враца, Добрич, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Сливен, Силистра и Шумен. Растениевъдството е най-търсената професия в две области - Добрич и Пазарджик, а в Кюстендил е горското стопанство.Само в 1 област ще са нужни висшисти по специалностите "Електрообзавеждане на кораба","Корабна радиоелектроника", "Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво", "Военно дело".