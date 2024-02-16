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Арестуваха криминален тип, заплашил с пистолет мъж в Горна Оряховица

Дима Максимова

[email protected]

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Служители на полицейското управление в Г. Оряховица задържаха местен жител, заплашил с убийство свой съгражданин. Вчера на тел. 112 е получен сигнал за отправена закана за убийство от 49-годишен мъж, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Изпратеният на адреса полицейски екип установил, че в близост до търговски обект в железничарския град 49-годишен, известен на полицията и осъждан, е заплашил с убийство тъжителя, като е насочил към него въздушен револвер.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Оръжието е иззето. По случая е започнато досъдебно производство.

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