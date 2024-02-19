ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж е жестоко пребит в Ямбол

Времето София 10° / 
Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/17182375 www.24chasa.bg

Задържаха мъж за побой над 15-годишно момче в Стара Загора

456
Полиция СНИМКА: Архив

15-годишно момче е подало сигнал в полицията за нанесен му побой от възрастен мъж.

Около 18.00 часа вчера в Първо районно управление в Стара Загора е получен сигналът, подаден от момчето. То твърди, че докато е вървяло с негов връстник по улицата, до тях е спрял лек автомобил. От него слязъл 42-годишен мъж, който му нанесъл побой под предлог, че е обиждал дъщеря му. След това се качил обратно на колата си и продължил пътя си. Пострадалото 15-годишно момче е обслужено амбулаторно и освободено за домашно лечение, предаде БНР.

42-годишният водач на леката кола е установен от органите на реда. Той е задържан за срок до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

168 Часа

Водещи новини

Нова доза избори за напреднали в "Кое от двете"