Задържаха мъж за побой над 15-годишно момче в Стара Загора

15-годишно момче е подало сигнал в полицията за нанесен му побой от възрастен мъж.

Около 18.00 часа вчера в Първо районно управление в Стара Загора е получен сигналът, подаден от момчето. То твърди, че докато е вървяло с негов връстник по улицата, до тях е спрял лек автомобил. От него слязъл 42-годишен мъж, който му нанесъл побой под предлог, че е обиждал дъщеря му. След това се качил обратно на колата си и продължил пътя си. Пострадалото 15-годишно момче е обслужено амбулаторно и освободено за домашно лечение, предаде БНР.

42-годишният водач на леката кола е установен от органите на реда. Той е задържан за срок до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство.