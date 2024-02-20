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Задържаха осъждан след сбиване в Шекер махала в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Побой СНИМКА: Pixabay

Участник в междусъседско сбиване в пловдивския квартал „Шекер махала" беше задържан вчера в Трето РУ, съобщиха от МВР. Полицейската мярка е взета спрямо 29-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин, нанесъл удари с твърд предмет на свой по-възрастен опонент по време на скарване помежду им. Пострадалият е оставен под лекарско наблюдение. Срещу извършителя е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда.

Побой СНИМКА: Pixabay

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