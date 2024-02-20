Задържаха осъждан след сбиване в Шекер махала в Пловдив

Участник в междусъседско сбиване в пловдивския квартал „Шекер махала" беше задържан вчера в Трето РУ, съобщиха от МВР. Полицейската мярка е взета спрямо 29-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин, нанесъл удари с твърд предмет на свой по-възрастен опонент по време на скарване помежду им. Пострадалият е оставен под лекарско наблюдение. Срещу извършителя е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда.