ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Убийство след бой в бургаския затвор

Времето София 13° / 
Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 49-ото Народно събрание

image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/17214757 www.24chasa.bg

В Балчик е задържан мъж с 4 полиетиленови плика метаамфетамин

Дияна Райнова

780

Задържан е мъж с четири полиетиленови плика метаамфетамин, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич. На 21 февруари, около 19:30 часа в град Балчик, е извършена проверка на 22-годишен мъж. Установени са четири полиетиленови плика с бяло кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин. Провереният е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

168 Часа

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 49-ото Народно събрание