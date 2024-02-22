В Балчик е задържан мъж с 4 полиетиленови плика метаамфетамин

Задържан е мъж с четири полиетиленови плика метаамфетамин, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич. На 21 февруари, около 19:30 часа в град Балчик, е извършена проверка на 22-годишен мъж. Установени са четири полиетиленови плика с бяло кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин. Провереният е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.