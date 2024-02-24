ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязната хватка на "най-готниния диктатор в света...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/17235185 www.24chasa.bg

Синодът отлага избора на Сливенски митрополит, вотът в епархията с нарушения

1672
Светият Синод СНИМКА: Архив

Светият Синод отлага избора на нов Сливенски митрополит, съобщи Нова тв.

Светият Синод заседава за това легитимен ли е епархийският избор на нов Сливенски митрополит. По темата беше внесен доклад на временния наместник на епархията - Варненския митрополит Йоан.

След гласуване миналата неделя избирателите определиха двама епископи, от които Синодът да избере един начело на Сливенска митрополия - Агатополски Йеротей и Константийски Михаил.
При ново гласуване е напълно възможно да бъдат избрани други епископи, от които Синодът да избере достоен.

Светият Синод е преценил, че вотът е невалиден и не е организиран по надлежния ред.

Светият Синод СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

168 Часа

Водещи новини

За кого Кака Лара стана "деде" - само в новия епизод на "Кое от двете"