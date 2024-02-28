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Авария на главна деривация от яз."Йовковци" оставя Търново и 9 села без вода

Дима Максимова

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Търново и 9 села ще са без вода СНИМКА: Pixabay

Авария на довеждащ водопровод от язовир "Йовковци" ще остави без вода Велико Търново и 9 села в общината в четвъртък. 
"ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, уведомява своите абонати, че поради авария на Главна Деривация за гр.Велико Търново, ще бъде нарушено водоподаването от 8:00ч. до 24:00ч. на 29.02.2024г. (Четвъртък) в гр. Велико Търново ,с. Леденик, с. Шемшево, с. Пушево, с. Момин сбор, с. Балван, с. Ново село, с. Самоводене, с. Ветринци и с. Малки Чифлик, пише на сайта на водния оператор.

От ВиК уверяват, че при възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Търново и 9 села ще са без вода СНИМКА: Pixabay

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