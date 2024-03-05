Нарязаха гумите на лек автомобил, ползван от 27-годишен столичанин във Вършец

Вандалският акт станал на 04.03.2024 г. Около 10:30 ч. в РУ-Берковица е получен сигнал за това, че в гр. Вършец, на обособен паркинг до поликлиниката, неизвестен извършител е срязал четирите гуми и е нанесъл множество драскотини на паркиран лек автомобил „БМВ", ползван от мъж на 27 г. от гр. София. Местопроизшествието е посетено от ДОГ, извършен е оглед и по случая е образувано ДП за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. Работата по случая продължава РУ-Берковица.